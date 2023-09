Andreea Bălan și George Burcea, alături de fiicele lor în prima zi de școală. Mesajul actorului: „Cu greșeli și cu lecții noi de viață...”

Ella este în clasa I la Colegiul Național de Muzică „George Enescu”, iar Clara este în grupa mare la grădiniță. Andreea Bălan și George Burcea au postat imagini diferite pe conturile de socializare, în care apar la festivitatea de deschidere a noului an școlar.

„Prima zi de școală a Ellei și prima zi în grupa mare a Claritei! Timpul trece atât de repede și iată-ne cu emoție și cu bucurie în această zi minunată! Baftă tuturor copiilor în noul an școlar!”, a scris Andreea Bălan în dreptul unui video emoționant.

„Timpul trece, iar noi, cu greșeli și cu lecții noi de viață, cu lacrimi și cu bucurii, creștem alături de copiii noștri. Clasa I pentru Ella Maya. Am avut emoții ca atunci când eu am pășit pentru prima dată în școalã. Să o ajute Dumnezeu să fie sănătoasă, iar pe noi să ne ajute să îi putem oferi tot ceea ce ea are nevoie. Domnișoara șoricel Clara a pășit în grupa mare și sunt sigur că nici nu voi clipi bine, iar ea va fi în clasa I. Până atunci ne bucurăm cu toții de toate. Doamne ajută să îi fie cu zâmbete și dragoste”, a scris George Burcea. (VEZI GALERIA FOTO)

Andreea Bălan trebuia să fie alături de Victor Cornea la Cupa Davis. Totuși, se pare că artista și-a schimbat planurile și și-a lăsat iubitul de unul singur astăzi, totul pentru a merge cu fiicele ei la începutul noului an școlar, scrie viva.ro.

Sursă foto: Instagram/ George Burcea, Andreea Bălan

