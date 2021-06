Andreea Bălan, vacanță în Egipt împreună cu fiicele sale. ”Ador să petrecem timp toate trei”

Cântăreața a plecat însoțită de cele două fetițe, Ella și Clara, optând pentru un resort de lux din Hurghada, Egipt, situat pe malul Mării Roșii.

”Cu fiecare dintre fetitele mele am o conexiune aparte si putin diferita. Fiecare are personalitatea ei, iar eu m-am adaptat si ma comport in functie de nevoile fiecareia. Ador sa petrecem timp toate 3 impreuna, dar ador sa stau si cu fiecare in parte pentru a putea asculta povestile si trairile lor. Aici Clarita tocmai s-a trezit din somn si imi spune ca a visat unicorni, iar Ella este in piscina (de 2 ore). Sunt cea mai fericita ca am 2 fetite minunate”, a scris cântăreața pe Instagram.

Locația este deja una foarte populară pentru vedetele din România. La același hotel a fost cazată și Adela Popescu, împreună cu familia sa, în luna aprilie a acestui an.

Andreea Bălan a profitat de vremea frumoasă și s-a bronzat la piscină, ba chiar și-a bucurat fanii cu un dans în apă.

”Când o să am copii, vreau să fiu ca tine”, Acest video îmi aduce aminte de când eram mic și mergeam cu frații mei la plajă, la Costinești, și dansam”, ”Câtă energie”, ”Mămică sexy”, i-au scris fanii entuziasmați pe Instagram.

Unii i-au recomandat să mai pună câteva kilograme pe ea: ”Fetiță dragă, te rugăm mai papă puțin”.

