Andreea Bălan vrea să apeleze la o mamă surogat, pentru că își mai dorește un copil: „Eu nu mai pot să-l fac”

La nașterea celui de-al doilea copil, Andreea Bălan a suferit un stop cardio-respirator în timpul operației de cezariană. Vedeta a avut o embolie amiotică, iar viața i-a fost pusă în pericol. Artista a mai suferit alte două operații grele, în urma cărora a primit un verdict greu de acceptat, acela că nu va mai putea niciodată să facă copii.

Cântăreața a spus în podcastul lui Damian Drăghici că marea ei dorință este să mai aibă încă un copil: „În meditațiile mele și pe lista mea eu îmi doresc un copil, un băiat, dar nu mai pot eu să-l fac, probabil cu mamă surogat, dar mi-aș dori”.



Andreea Bălan are două fiice, pe Ella și pe Clara, din relația cu George Burcea.

„Fetele mele nu seamănă între ele. Una seamănă mai mult cu mine, a doua cu partea cealaltă. Dar ele se completează foarte bine una pe cealaltă. Eu învăț de la ele și ele mă echilibrează”, a mai spus Andreea.

Andreea consideră că în viață nimic nu este întâmplător. Cântăreața a spus că a avut de învățat de la toți oamenii pe care i-a întâlnit și că nu are regrete.

„Nu regret nimic, pentru că eu a trebuit să trec prin lucrurile astea, să învăț. (...) Totul se întâmplă cu un motiv. Eu am fost predestinată să fiu pe scenă. Sunt foarte fericită astăzi, pentru că am un echilibru cu mine extraordinar. Am reușit datorită lecțiilor pe care le-am învățat”.

Sursă foto: Instagram/ andreeabalanofficial

