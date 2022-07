Andreea Bănică, admirată de polițiștii din Bulgaria

Andreea Bănică este una dintre cele mai apreciate artiste din România și nu numai. Blondina a reușit să câștige admirația publicului larg datorită vocii sale spectaculoase, dar și datorită aspectului fizic de invidiat. Recent, ea a povestit cum a fost primită în Bulgaria!

Se pare că oamenii din Bulgaria o apreciază foarte mult pe diva noastră. Aceasta are întotdeauna parte de experiențe frumoase când participă la concertele din țara vecină. Chiar și polițiștii au o reacție extrem de bună atunci când o văd pe Andreea Bănică, mai ales că „Banița”, modul în care îi spun bulgarii, înseamnă „plăcintă”.

„Doamne, ce-i iubesc! Mi-au oferit acea dragoste necondiționată, publicul acela își arată dragostea pentru artistul îndrăgit cu toată ființa. Țipă, urlă, strigă după tine, vin cu pancarte la aeroport. Află tot! Ei știu oricum că ajung la Sofia, îmi scandează numele, țipă, un public extraordinar de cald. Am venit din România și pot spune că am cucerit Bulgaria, primul artist de muzică pop. Și polițiștii ne-au oprit, ne-au cerut buletinele, când au văzut numele, au început să scandeze: «Andreea Banița (n.red – „plăcintă” în limba bulgară), cu ochii tăi frumoși, albaștri. Am aflat că «Banița» înseamnă «plăcintă» la ei. Mi-au adus, astfel, și plăcinte la concerte, am avut de Paște un show la ei”, a declarat vedeta la o emisiune mondenă.

Sursă foto: Andreea Bănică/Instagram