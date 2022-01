Andreea Bănică: "La un moment dat, atunci, la 16 ani, l-am urât, l-am urât mult și mi-am dorit să moară"  

Cele mai triste amintiri sunt legate de copilărie și adolescență:

"Cu tata am suferit enorm! Cu vorbe urâte și cu bătăi (...) El a început să bea și să devină recalcitrant și agresiv atunci când a pierdut o afacere. Mică...La colțul blocului...Avea un chioșculeț, un magazinaș...De acolo întreținea familia. Și a căzut în patima alcoolului...Nu vindea doar băutură, dar el bea și nu avea voie, avea nu știu ce la cap și medicul îi interzisese să bea. Când bea, devenea alt om. (...) Când se însera, mă băgam în pat și mă apuca mâncărimea, de cap, de ochi, de peste tot. Așteptam să vină acasă și să înceapă scandalul, că știam că vine băut. Știam că vine, îl auzeam de la etajul unu. Pentru că de la etajul unu la patru era foarte mare ecou, auzeam cum ne înjură și cum ne face, pe mine, pe mama și pe sora mea. Noi care eram sfintele."

"Auzeau vecinii și îmi era atât de rușine. Aveam 15, 16 ani. Atât de tare m-a afectat. Au fost cei mai urâți ani din viața mea. (...) Am scăpat-o pe mama din mâinile lui de foarte multe ori. Au fost atât de multe momente din astea. (...) Aveam 18 ani, căpătasem puteri, i-am dat un brânci de l-am băgat sub masă, cred că a rămas șocat. (...) Știu că tata m-a iubit mult. Dar la un moment dat, atunci, la 16 ani, l-am urât, l-am urât mult și mi-am dorit să moară. (...) Când era treaz, îți cerea scuze, nici el nu credea că poate să facă atât de mult rău. "

Andreea Bănică a fost martor mai târziu în procesul de divorț dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău. Andreea Bănică a susținut-o pe Claudia Pătrășcanu în divorțul de Gabi Bădălău:

„Poate că nu îmi doream să ajung într-un astfel de proces. Nu mi-am dorit niciodată. Am simțit că are nevoie de cineva care o cunoaște, care are curaj să spună. Îți trebuie un anumit curaj să spui asta. (…) Claudia având doi copii. Suntem mame…”, a declarat cântăreața.