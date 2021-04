Andreea Bănică s-a accident în vacanța din Kenya. Ce i s-a întâmplat artistei

Andreea Bănică se află în vacanță în Kenya, alături de fiica ei. Problemele nu au ocolit-o pe vedetă, care a avut parte și de un mic accident, unghia ei fiind ruptă din carne, din cauza unor maimuțe.

Artista a postat mai multe filmulețe pe Instagram în care povestește ce i s-a întâmplat: „Ce credeți că am făcut? Vedeți unghia mea? Accident! Eu eram afară, pe acel șezlong. Sofia m-a chemat înăuntru să-i dau ceva, am intrat și în secunda unu au apărut maimuțele la geam. Am fugit să închid ușa, să nu intre peste noi și uitați-vă ce-am făcut. Nu mai pot de durere! Am încercat să bag mâna în apă rece, dar aici nu e apă rece. Mă doare de mor”, a spus Andreea Bănică pe InstaStory.