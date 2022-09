Andreea Bănică, seducătoare în bikini: "Arăt perfect datorită sportului, alimentației, fără nici o intervenție chirurgicală”

Cântăreața a pozat într-un costum de baie în două piese bleumarin, iar fanii i-au făcut o mulțime de complimente. Au fost și unele admiratoare care au acuzat-o că a apelat la diverse proceduri chirurgicale pentru înfrumusețare, însă vedeta le-a dat imediat replica.

“Ce vreme frumoasă am prins la mare și încă ne bucuram de ea aici. Am fugit de joi, l-am furat pe Noah de la gradi și am zis să ne mai distrăm puțin până vine octombrie ploios. Recunosc că sunt meteo sensibilă, cum este vremea așa sunt și eu. Se vede pe fața mea, așa-i?", a scris vedeta.

O fană i-a atras atenția că i-a rămas sutienul mic, iar Andreea a fost pe fază și a răspuns: “Așa zic și eu, dar mă încăpățânez să intru în el. Așa este modelul asta, ca să știi”.

“Toate-s pe dos. Sutienul prea mic și pare pus invers, ochelarii copilului cu susul în jos.Sunteți tare haioși!”, i-a mai scris o fană.

Nu toată lumea a apreciat însă imaginile în bikini. “Oare pe plan profesional nu mai ai nimic de spus ? Scuze , dar de goliciuni nu ducem lipsă , chiar daca sunt spectaculoase", a scris o fană, care a ținut să precizeze că “sunt prea multe persoane publice” a căror singură activitate “este să ne informeze cât de bine arată la o anumită vârstă. Și bineînțeles că arată așa datorită apei, sportului, alimentației etc, dar nu de la alte intervenții ".

Andreea Bănică a venit imediat cu replica: “Draga mea supărată pe viață, dacă vrei să mă cauți profesional mă găsești la contactul de la profil! Iar dacă dai un search pe google cu siguranță mă vei găsi ușor și te poți calma cu cele mai liniștite melodii ale mele (am și așa). Ideea este că eu am de crescut 2 copii cu realizările și problemele lor, avem niște businessuri familiale importante de care ne ocupăm, sunt aici pentru publicul meu informat corect de către mine, iar toate astea îmi ocupă mai tot timpul. Nu am o singură activitate că altfel eram săracă tare…în multe privințe! Omul care muncește mult devine mai deștept și mai bogat sufletește și material poți lua exemplu! În ceea ce privește cum arăt, așa arăt! Simplu. Nu trebuie să demonstrez nimănui nimic prin pozele mele. Aici ești în casa mea, cu prietenii mei unde fac ce vreau eu, iar dacă nu vrei să mă vezi cum arăt, ai alte variante mai bune în alte părți, simplu. Bineînțeles că arăt așa cum arăt, “perfect”, datorită sportului, alimentației, fără nici o intervenție chirurgicală pentru înfrumusețare! Sunt o femeie care are grijă de ea din respect pentru mine, familia mea, publicul meu! Lămurită?".