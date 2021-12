Andreea Ibacka, imagini adorabile cu cei doi copii. „Repetiția noastră pentru ospățul de Crăciun”

În prag de sărbători, Andreea și-a bucurat fanii cu câteva imagini de familie. Într-o fotografie, ea apare cu bebelușul în brațe și cu Namiko alături, care împodobește bradul. Actrița a ales pentru toți trei ținute albe.

În altă ipostază, Andreea și fiica sa stau la o măsuță de copii, de parcă ar face o „repetiție pentru ospățul de Crăciun”.

„De când e surioară mai mare, Namiko parcă a crescut văzând cu ochii. Și nu mă refer acum la înălțime, oricum e fiica lui Gulliver și îmi era clar că în curând o să-i împrumut hainele mele. O văd mai responsabilă, mai implicată, mai descurcăreață și foarte vorbăreață”, spune Andreea despre micuță.

„Am ajuns, inevitabil, în etapa în care își dorește să facă lucruri de oameni mari sau măcar să integreze obiecte sau acțiuni de-ale adulților în lumea ei în miniatură. Ne jucăm mult pe roluri, iar așa arată repetiția noastră pentru ospățul de Crăciun în familie, ținut de data aceasta la măsuța ei de picnic. Mai în glumă mai în serios s-a îmbrăcat în rochița de sărbătoare, am deschis în avans cadouri la brad (nu pe cele de la Moșu’, desigur), am mâncat - în serios - o gustărică, ne-am hidratat de-adevăratelea și - cum să nu?! - am dat noroc ca mami și ca tati”, a mai scris vedeta pe Instagram.