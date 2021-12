Andreea Mantea: "Am aflat că sunt însărcinată, din nou. Din ziare! Cumva am întrecut elefantul la gestație"

Exasperată de ce se spune, dar și cu umor, vedeta a afirmat:

„Am aflat că sunt însărcinată, din nou. Din ziare, nu din urma unui test sau a vreunei analize. Problema e ca aflu din ziare că sunt însărcinată de vreo doi ani. Cumva am întrecut elefantul la gestație. Sunt însărcinată de vreo doi ani și nu mai nasc. Ce sarcină încăpățânată. Eu nu am voie să fiu grasă, Andreea Mantea este grasă, are butică, șunculiță, kilograme în plus, dar nu este însărcinată”, a explicat Andreea Mantea, citată de bzi.ro