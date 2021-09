Andreea Marin, despre fostele sale căsnicii: ”Nu e comod să te simți înșelată. A treia căsnicie a fost o greșeală”

„În prima relație nu am fost matură, ne-am căsătorit prea tineri. A existat o despărțire de un an și ceva, el a plecat la studii și noi nu am rezistat despărțirii”, a povestit Andreea Marin, la un post tv. Prima dată, Andreea Marin s-a căsătorit la 21 de ani.

Al doilea soț al Andreei Marin a fost Ștefan Bănică jr, alături de care are un copil, Violeta: ”Generic vorbind, nu e comod să te simți înșelată. Pe o scară de la 1 la 10 te doare spre 11. Nici un divorț nu e o dramă, e o realitate. Când nu te mai înțelegi, părerea mea e să-și vadă fiecare de drum. Putem fi fericiți separat. Eu am hotărât să fiu fermă“.

Al treilea soț al Andreei Marin a fost Tuncay Ozturk, alături de care a stat aproape trei ani. „Nu m-aș mai căsători cu niciunul dintre foștii soți. A treia căsnicie a fost o greșeală, îmi pare rău că am făcut-o, au fost niște argumente de ordin sufletesc. M-am grăbit. Nu am avut puterea să spun nu unei cereri atunci”.