Andreea Marin: "M-am luptat ani de zile cu depresia postnatală. Îți vine să-ți spui: «Vreau să renunț la viață!"

”M-am luptat ani de zile cu depresia postnatală. Nu am recunoscut-o. Noi tindem să o negăm pentru că oamenii îți spun: «Ești nebună!» Am mers la psiholog, la terapeut. Nu puteam să dorm deloc, aveam o durere groaznică în piept. Dimineața mă trezeam plângând. Mulți nu înțeleg. Îți vine să-ți spui: «Vreau să renunț la viață!» Când am văzut ce s-a întâmplat cu Mădălina Manole, am luat decizia să merg să mă tratez la un specialist”, a povestit Andreea Marin la o emisiune moderată de Denise Rifai.

Azi, starea Andreei este mult mai bună, fiica ei, Ana Violeta, are 13 ani, iar vedeta o consideră cea mai mare realizare a vieții ei.