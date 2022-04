Andreea Marin, o imagine de mii de like-uri. A apărut în rochie albă, iar fanii au fost cuceriți

„Ești și vei rămâne o zână bună și frumoasă!”, i-a scris o admiratoare

Nu este o noutate că Andreea Marin are o pasiune pentru decorațiuni, atât de interior, cât și de grădină. Jurnalista le-a arătat fanilor ce flori are în curtea casei și i-a îndemnat, prin postarea ei, să se bucure de o plimbare desculță pe iarbă verde.

„Dacă am avea suflet și chip de primăvară, dacă mereu cu tălpile-n iarbă ne-am trezi, de ne-ar fi privirile împodobite cu cer senin și verde blând în fiecare zi, de-am fi mireasmă și ne-ar mângâia un soare blând aievea și în vis, nu cumva îngeri, și nu oameni, ne-am simți?”, a scris ea pe Instagram.

„Exact ca un loc unde stau zânele!”, „Elegantă ești, Andreea”, „Un peisaj superb! Un colț de rai!”, „Ce frumos este la tine”, „Din ce în ce mai frumoasă și mai zână!Desăvârșită!”, i-au răspuns fanii.





Sursă foto: Instagram/ andreeamarinromania

