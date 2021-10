Andreea Marin: " Un medic mi-a zis că par a fi simptome de preinfarct" 

Vedeta a vorbit despre o perioadă foarte grea:

„Anul trecut mi s-a făcut rău la volan, eram într-o perioadă în care munceam luni-duminică, nu puteam să dorm și nu puteam să mă detașez, mi s-a făcut rău la volan, am sunat un medic, care mi-a zis că par a fi simptome de preinfarct și mi-a zis să mă așez pe dreapta că cheamă el SMURD-ul. Slavă Domnului nu fost preinfarct, dar am avut simptomele care duceau cu gândul la asta. (…) La spital si mi s-a zis ca sunt burned out. Sigur că nu putem trăi zen tot timpul, dar putem să ne antrenăm mintea și să mai punem frână când simțim că depășim limita.”

Andreea Marin a făcut și Covid-19 de curând, împreună cu iubitul ei, Adrian Brîncoveanu, și a mărturisit la o emisiune de televiziune, preluată fiind de Click, cum a trecut prin aceste probleme.

“Am fost puţin bolnăvioară în ultima perioadă şi am stat acasă. Nu e nici un secret, nu sunt genul care să dea sfoară-n ţară la orice afecţiune pe care o are. Am trecut prin experienţa Covid-ului. Nu e o experienţă plăcută, dar probabil am avut una dintre cele mai uşoare forme de Covid pentru că am fost păzită de vaccin. Am stat doar câteva zile la pat, am avut simptome de gripă. Am lucrat într-un proiect, am călătorit în străinătate, am filmat şi mare parte dintre noi s-au îmbolnăvit. (...) Probabil s-a transmis şi foarte uşor această variantă a Covid-ului, de la unul la altul, şi uite aşa am trecut prin 14 zile de stat cuminte acasă. Nu e o experienţă plăcută, asta este."