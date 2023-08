Andreea Raicu, apariție divină la piscină: “Iarăși au rupt românii zoom-ul pe Instagram!”

Vedeta și-a încântat fanii de pe rețelele de socializare cu imagini din vacanța perecuta în Corfu. Fanii au putut-o admira în ipostaze incendiare, la plajă și la piscină.

Deși tentațiile culinare au fost mari, Andreea Raicu a găsit o metodă excelentă pentru a mânca mai puțin, evitând astfel să se îngrașe în vacanță. Aceasta a descoperit un “truc” care funcționează - să mănânce o salată înainte de fiecare masă.

“Sunt vacanțe în care îmi place să stau, pur și simplu, fără să fac nimic, doar să mă odihnesc, să nu am niciun plan. Acesta este modul în care îmi încarc bateriile. Așa a fost și această perioadă. Am stat la plajă, am dormit, am citit, am făcut sport, am meditat și am mâncat sănătos și gustoas. Nu, ultima parte nu a fost o corvoadă, pentru că de când am citit "Revoluția glucozei", mi-a devenit mai ușor să nu ciugulesc (ceea ce uneori mi se pare dificil). Cu o salată înainte de fiecare masă, totul se schimbă. Ar trebui să încerci :-)”, le-a mărturisit Andreea Raicu fanilor de pe Instagram.

Andreea Raicu a realizat un pictorial la piscină demn de modelele Victoria’s Secret. Îmbrăcată într-un costum de baie negru, în două piese, fostul model a primit sute de complimente.

“Iarăși au rupt românii zoom-ul pe insta!”

“Superbă ești, Andreea!”, i-au transmis admiratorii.