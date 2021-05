Andreea Raicu, legat de reacțiile stârnite de ședința foto nud: "Părerile oamenilor sunt părerile oamenilor despre ei"

Ca protagonistă a unei ședințe foto nud, a demonstrat că, în urma unui stil de viață extrem de sănătos, arată senzațional la 43 de ani. Mai mult, la fotografia sexy a avut parte de peste 1000 de comentarii și aproape 50.000 de like-uri.Legat de reacțiile și controversele stârnite, vedeta a mărturisit:





”Sincer, când am postat fotografia, m-am gândit că va avea un impact, dar nu m-am gândit că va avea un impact așa. Cred că dacă spuneam că mă mărit și că sunt însărcinată în nouă luni, că am tripleți, nu cred că ar fi fost așa o discuție. Eu am mai pus cu mine poze mai dezbrăcată, nu am înțeles de ce a fost nebunia asta."





"Nu am stat să citesc toate comentariile, am citit la început, apoi nu am mai citit și tot îmi trimiteau prietenii…că nu mă enervează unele comentarii? Eu nu le citesc, în momentul în care eu aleg să fac un lucru, mi-l asum și nu mă interesează ce zice lumea. În momentul în care au sunt împăcată și asumată cu o alegere de-a mea, nu prea are cum să mă influențeze nimic din exterior. Eu mi-am asumat lucrul ăsta.





Pe mine nu mă mai deranjează comentariile din social media atâta vreme cât eu sunt asumată cu ce postez. Nu îmi pasă. Părerile oamenilor sunt părerile oamenilor despre ei. În momentul în care cineva vorbește urât despre mine, are o problemă cu el, n-are o problemă cu mine”, a declarat Andreea Raicu la Teo Show.

PE PRO TV PLUS TE INFORMEZI ȘI TE DISTREZI:





FOTO: ANDREEA RAICU