Andreea Raicu, mai sexy ca niciodată! Fosta prezentatoare TV s-a fotografiat fără sutien

Andreea Raicu, una dintre cele mai atrăgătoare vedete din showbiz-ul autohton, este perfect conștientă că are o siluetă de invidiat și nu ratează niciodată ocazia de a demonstra acest lucru, mai ales pe rețelele de socializare.

Fosta prezentatoare TV pare că a găsit secretul frumuseții veșnice, dovadă fiind chiar ultima fotografie alb-negru publicată pe contul său de Instagram. Fără sutien, cu un accesoriu tip chocker la gât, Andreea Raicu și-a pus pe jar urmăritorii. Postarea a fost însoțită și de un mesaj, în care îndeamnă femeile să își acorde mai multă atenție și să aibă grijă de ele, indiferent de împrejurări.

„Sigur că ai auzit și văzut peste tot îndemnul ăsta cu Fii tu!, dar oare știi ce înseamnă asta cu adevărat?

Înseamnă mai întâi să începi să îți dai atenție, să te cunoști, cu toate dorințele și nevoile tale adevărate, și să îți crești toate acele calități care sunt deja în tine, dar pe care, din varii motive, nu le-ai băgat în seamă prea mult”, a scris Andreea pe pagina sa de Instagram.

Cum s-a despărțit Andreea Raicu de fostul iubit

În cadrul unui interviu acordat recent, vedeta a povestit cum a ajuns să se despartă de fostul ei iubit, cu care a avut o relație în urmă cu mai mulți ani. Episodul s-a petrecut într-o noapte de Crăciun, când se aflau la o petrecere alături de mai mulți prieteni.

„Mi se pare o lipsă de respect. Am avut un iubit în urmă cu foarte mulți ani care se juca un joc World of Warcraft și în noaptea de Crăciun eram la niște prieteni. Era o petrecere foarte frumoasă și îmi spune că trebuie să mergem acasă. De ce acum? Şi spune: la 12:00 am un raid. Ne-am despărțit în noaptea aia.

Aceste raiduri erau de foarte mult timp. Am înțeles așa, dar când ne întâlnim cu toată lumea și din alte țări și luptăm… Mi se părea că la 20 si ceva de ani încă să ne mai luptăm… mai bine ne bucurăm de viață”, a spus Andreea Raicu în emisiunea moderată de Teo Trandafir.

Sursă foto: Instagram/Andreea Raicu