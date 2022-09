Andreea Tonciu a suferit o intervenție medicală de urgență la nivelul ochiului: "M-am văzut desfigurată"

Întâmplarea neplăcută a fost povestită chiar de Andreea Toniu pe contul său Instagram, printr-o serie de stories. Potrivit acesteia, vedeta a fost nevoitp să lipsească din mediul online după ce o vizită la cosmeticiana s-a transformat într-un dezastru.

Ceea ce părea a fi un coș aflat la nivelul ochiului Andreei s-a dovedit un chist epidermoid, care a necesitat o intervenție medicală de urgentă. Conform spuselor sale, cosmeticiana a încercat să stoarcă chistul, confundându-l cu un coș, iar ulterior pleoapa i s-a umflat, lucru ce a făcut-o să intre în panică.

”Am avut în jurul ochiului ca o cărniță crescută, nu știu ce era concret. Era exact cum se termină ochiul, n-am umblat la ea, iar înainte să plec la mare, acum două săptămâni, m-am dus la mine în cartier să mă pensez la cosmeticiana care mă pensează și a umblat la el. Atât a fost! L-a declanșat și a crescut atât de mare, mi s-a umflat ochiul și dedesupt și pleoapa, zici că eram bătută”, a spus Andreea Tonciu pentru Spynews.ro.

Odată ajuns la cabinetul doctorului dermatolog, Andreea Tonciu a aflat că acel coș era de fapt un chist și că va trebuie să fie operată de urgență pentru a-l îndepărta.

„Când m-am trezit după trei zile am zis că mor. M-am dus la doctor la dermatolog, mi-a zis că e un chist epidermoid și nu trebuia să se umble la el. Cosmeticiana a crezut că e coș, dar nu era coș, era foarte mic. (…)

Am urmat un tratament cu antibiotic și o cremă, iar el m-am dus și m-am operat și mi l-a scos. Sunt bandajată, astăzi mă duc să-mi schimbe bandajul să văd cum e. M-a tăiat acolo puțin. Acum mă simt bine, dar îți dai seama prin ce am trecut când m-am văzut desfigurată la față. Mai începea și fiica mea școală, am zis ce o să fac, dacă nu mă desumflu cum o să mă duc așa, dacă mă duc cu ochelari de soare o să zică lumea că uite-o și pe asta, a venit cu ochelari de soare. Sunt ok acum, nu mai sunt umflată, doar că nu știu cum arată, sunt bandajată. (…) Poți să rămâi și cu semn", a mai povestit aceasta, potrivit sursei citate.

