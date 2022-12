Andreea Tonciu are probleme de sănătate! Vedeta este sub tratament: „Prefer injecția sau perfuzia”

Cunoscută drept o personalitate care spune mereu lucrurilor pe nume, frumasa brunetă trece prin momente grele de aproximativ un an, de când anumite probleme de sănătate nu îi dau pace.

Într-un interviu pentru o televiziune mondenă, Andreea Tonciu a dezvăluit că are programare la doctor, deoarece problemele pe care le are persistă.

„Am programare la doctor și sper să fie bine. Sunt probleme feminine, da! Doamne ajută să fie bine, mie îmi e tare frică de spital și de doctor. Deci sunt atât de panicată și de fricoasă... Am de un an problemele astea. Soțul meu e grijuliu, spune să iau pastile, că mi-a umplut casa de pastile, la mine e farmacie. Dar eu nu prea pot să iau pastile, prefer injecția sau perfuzia. Acum sunt sub tratament, până ajung să fac analizele. Să vedem ce va fi, dar sper să fie totul bine. Eu consider că sunt o femeie puternică. Sunt foarte atentă la sănătate, pentru că anii trec, înaintez în vârstă și trebuie să fiu foarte atentă de acum încolo”, a spus Andreea Tonciu.

