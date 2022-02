Andreea Tonciu, față în față cu Xonia! De ce sar scântei? "Eu am luat foc"

Inițial, Andreea Tonciu a afirmat:



"Pe Xonia nu o condamn cu TJ Miles, nu are iubit, nu are pe nimeni. De la filmările promo-ului am zis, bă, eu sunt nașa voastră, ei nașa, nașa, dacă voi vă combinați, eu vă cunun. . (...) În fiecare seară mă simțeam ca la masaj erotic. Xonia se urca călare pe TJ și îl masa. Dar nu pot să spun cum îl masa! Începea așa tare și termina mai pe jos! (...) Laura Giurcanu e de condamnat! (...) Dacă rămânea Xonia, sută la sută se întâmpla ceva între ei. Dacă rămânea Xonia, se întorcea cu burta la gură. Ceea ce e foarte frumos! "

Ulterior, Xonia a lămurit lucurile din perspectiva ei:

"Mi-a plăcut că l-a numit masaj erotic; a omis să spună că după ce l-am "călărit" pe TJ, mi-a cerut și Andreea, dar apoi a vrut și Roxana, nu a apucat. (...) Nu a fost mai mult între mine și TJ, dacă era, ziceam, sunt asumată, poate a pornit de la faptul că am dormit lângă TJ și mai nou Otilia doarme în brațle lui TJ."

Pe Andreea a enervat-o însă afirmația Xoniei că Tonciu nu s-a integrat în grup și nu s-a acomodat la Survivor. Mai mult, a întrebat în repetate rânduri: "de ce nu m-am acomodat eu la Survivor?"

Xonia a explicat:

"Te-am văzut în niște ipostaze în care pe mine m-a durut foarte mult sufletul să te văd așa (...) nu am petrecut foarte mult timp împreună! Nici tu nu ai fost foarte prezentă cu noi (...) Nu ai vrut să intri în apă!"

La rândul ei, Tonciu a dat replica:

"Da, eu vorbeam într-adevăr cu Roxana și cu Otilia! Nu m-ați invitat în apă! Nu există așa ceva!!!"

Ce a scos-o însă din sărite pe Tonciu rău a fost referirea la Rengle și la accidentarea lui:

"S-a văzut sută la sută că s-a prefăcut! Tu cazi din picioare și zici au, picioarele mele?!(...) Nu mă pot calma când văd așa ceva la TV! Eu iau foc! Am luat foc!(...) Acest om te-a tras și pe tine, Xonia, în jos!!!!"

Pe VOYO puteți vedea în premieră Survivor Extrashow, imediat după show-ul de la TV. Prezentat de Zannidache, adică Zanni, câștigătorul ediției de anul trecut ”Survivor România”, show-ul ”Survivor: Extrashow”, o producție VOYO | Original, îți va oferi o extraporție de aventură.



Puteți vedea Survivor ExtraShow și miercuri, joi și vineri pe PRO2

FOTO: XONIA INSTAGRAM



ANDREEA TONCIU INSTAGRAM

Vezi și video: