Andreea Tonciu s-a îngrășat după participarea la Survivor. “Nu mă pot vedea așa”

Andreea Tonciu recunoaște acum că a luat câteva kilograme în plus și le-a dezvăluit urmăritorilor săi de pe Instagram că nu e mulțumită deloc de acest lucru.

„Unde credeți că ajuns? După ce am participat la acel show tv am pus câteva kilograme în plus. Eu nu mă pot vedea așa, așa că am început deja tratamentul.

Vara se apropie și vreau să arăt din ce în ce mai bine. Eu când mă îngraș, pun doar la burtă. Cu aparatul ăsta scap de grăsime și de celulită și o să am un corp perfect la vară. De abia aștept să scap de această grăsime și celulită de pe burtă”, a spus vedeta.

Andreea Tonciu, concurentă la Survivor România

Deși nu a stat foarte mult în Republica Dominicană, Andreea Tonciu a avut timp să treacă prin toate strările alături de colegii ei. Vedeta a intrat pe traseu, a adus puncte, a avut multe momente în care s-a simțit copleșită din cauza dorului de casă, dar a avut și momente în care s-a simțit foarte rău fizic. De asemenea, Andreea Tonciu a avut parte și de conflicte, pe care le-a dezbătut la ieșirea din show.