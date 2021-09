Andreea Tonciu, urmărită de doi tineri: „În ce țară trăim, dacă am ajuns să fim atacați pe stradă?”

Potrivit jurnaliștilor de la Cancan, vedeta ar fi fost urmărită și agresată pe stradă de doi tineri, după cum a afirmat chiar Andreea Tonciu pe rețelele de socializare.

„M-am oprit să-mi iau o cafea și doi indivizi m-au urmărit. Cred că mi-au recunoscut mașina sau pe mine și au venit la mine la geam să-mi ceară să fac un TikTok cu ei. Eu i-am refuzat categoric, pentru că nu-i cunosc. Ei tot veneau după mine, mă urmăreau. M-am oprit, mi-am dat comandă de cafea, am plătit, ei tot după mine, îmi cereau TikTok. Vorbeau și foarte urât. Am fost să-mi ridic cafeaua, am deschis geamul la mașină și unul dintre băieți a venit iar la geamul meu și tot îmi repeta că el vrea TikTok cu mine. L-am refuzat foarte frumos și, la un moment dat, avea o sticlă de suc în mână, a deschis sticla și a aruncat pe mine, pe mașină. În ce lume trăim? În ce țară trăim, dacă am ajuns să fim atacați pe stradă, că nu se poate face un TikTok. Băiatul va răspunde penal pentru tot ce a făcut, credeți-mă”, ar fi spus bruneta.