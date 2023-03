Andrei Aradits a divorțat! "Dacă lucrurile se termină, e bine să le lași să se termine frumos, cauterizat și civilizat"

Actorul a avut o căsnicie de 17 ani cu mama băiatului său, Eric și, deși a mai vorbit despre probleme în relație în trecut, a spus mereu că au fost depășite. Actele de divorț au fost depuse încă din luna septembrie a anului trecut, iar Aradits i-a povestit lui Jorge despre ce trăiește.

„Știu unde bați. Am divorțat, asta e! Pe 13 sau pe 15 martie e înfățișarea. Ea în India de vreo 6 luni de zile. Doar eu cu Eric suntem. Eric a fost nasol o perioadă. Mi-am făcut griji, are Bacul acum și mă gândeam că eu, în locul lui, aș fi folosit scuza asta. E mai deștept de atât… și am stat de vorbă cu el și a zis: „ok, nu-ți permiți treaba asta”. E mult mai deștept decât mă așteptam. Cred că e mai deștept decât eram eu la vârsta lui. E mai înțelept! Am o doză de bezmeticeală pe care încă o car după mine. Am fost și la psiholog cu el, da."

"(…) Și mie îmi pare rău. Voiam să-ți zic o chestie amuzantă pe treaba asta. Am depus actele de divorț în septembrie și termenul s-a dat abia acum. La Judecătoria Buftea e Groapa Marianelor pentru dosare, pentru că nu e digitalizată.(...) Voiam să termin chestia asta, dacă tot am început și asta era direcția… Cred că dacă lucrurile se termină, e bine să le lași să se termine frumos, cauterizat și civilizat. Dacă vom reuși asta, rămâne de văzut. În podcastul următor.”

Tot în cadrul podcastului, actorul a mărturisit că a început să meargă la psiholog, pentru a se simți mai împăcat, dar a ieșit și la întâlniri, prin intermediul aplicației Tinder.

„Azi am fost prima oară la psiholog. Am căutat validare de la psiholog. Lasă, că și pe Tinder am căutat validare. Da, dar am renunțat între timp. Dar știi de ce aveam nevoie, de validarea faptului că uite, la 50 de ani încă mai sunt posibil."

FOTO: FACEBOOK ANDREI ARADITS

