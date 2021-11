Andrei Ștefănescu a rămas cu sechele serioase după ce a avut COVID-19

Deși atunci nu a prezentat simptome foarte grave și chiar a fost în spital, pentru preveție, acum are probleme serioase.

„Rămâi cu anumite probleme. Eu de atunci am început să-mi pierd vederea și nu este niciun fel de glumă. Starea de oboseală mare pe care o am. Uiți foarte multe lucruri, eu câteva luni după ce m-am vindecat am fost terorizat.





Aveam proiecte în televiziune și uitam numele invitaților. Au fost probleme mari (…)Toți cei care s-au vindecat sau au trecut prin boală au rămas cu câte ceva. (…) Dacă îți cunoști corpul bine și ai făcut cât de cât mișcare, știi exact diferența. E o degradare aproape instantanee. E clar că nu mai ai aceleași capacități, din niciun punct de vedere”, a declarat Andrei Ștefănescu la un post de televiziune.

FOTO: ANDREI ȘTEFĂNESCU