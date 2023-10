Andrei Stoica, despre victoria de la Torino. „Am luptat în fața băieților mei pentru prima dată în carieră”

Andrei Stoica, cvadruplu campion mondial la kickbox, a intrat în ring, în gala Mo Fighitng show din Italia, împotriva lui Dragoș Zubco. A fost un meci special, pentru că a reușit să obțină victoria, iar soția și cei doi băieți i-ai fost alături. Sportivul a oferit primele declarații pe pagina sa de socializare:

„Am câștigat într-un final, după un șir de întâmplări neplăcute și am putut aduce victoria pentru România, în gala MO Fighting Show, din Torino. A fost cu atât mai special faptul că am luptat în fața băieților mei pentru prima dată în carieră.

Am câștigat prin abandon. După anunțarea unui extra round, adversarul meu a refuzat să mai lupte. Nu pot spune decât că... mulți oameni intră în ring, dar puțini au inimă de luptător. A fost un meci destul de dificil, în sensul că oponentul meu a apelat la tot felul de tehnici nepermise și de lovituri sub centură, lucruri care nu fac cinste acestui sport. Mai mult, după prima rundă am suferit o întindere a mușchiului inghinal, iar repetatele lovituri sub centură nu m-au ajutau deloc. Doamne ajută să nu fie o ruptură și să nu necesite operație, voi face investigații după întoarcerea acasă și vă voi ține la curent. Oricum, am strâns din dinți și am luptat cu dârzenie în ciuda tuturor adversităților. Mii de oameni veniseră să mă vadă luptând, unii chiar de la mii de kilometri, și nu puteam să-i dezamăgesc. Ce lecție aș fi dat copiilor mei dacă aș fi renunțat sau dacă aș fi fugit prin ring, precum oponentul meu? Mă bucur că am putut ridica tricolorul sub ropotele de aplauze și că i-am putut face mândri!”, a scris sportivul.

Andrei Stoica este căsătorit cu Andra Stoica și au împreună 3 copii, Albert, născut în 2013, Alexandru Constantin, născut în 2015 și Eva, născută în 2019. (Vezi galeria foto de mai jos). Sportivul este cunoscut publicului larg și pentru aparițiile sale în show-uri TV. În 2020, el a participat la „Ferma. Orășeni vs Săteni”, alături de Elena Chiriac, Anna Lesko, Cezar Ouatu, Paul Diaconescu, Augustin Viziru și alții.

