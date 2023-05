Angela Bassett, marcată de ultimele cuvinte transmise de Tina Turner. Actrița a jucat rolul ei în What’s Love Got to Do with It

Angela Bassett a jucat rolul Tinei Turner în filmul What’s Love Got to Do with It (1993), care prezenta viața legendarei artiste de la debutul în muzică până la divorțul de soțul abuziv, Ike Turner.

Cele două au avut o relație apropiată, mai ales după apariția acelui film emblematic. Angela Bassett a rămas mereu convinsă că nu a reușit să o „imite” destul de bine pe Tina Turner, însă frustrările ei au dispărut în momentul în care Tina i s-a confesat în legătură cu cea a reușit ea să transmită în film.

„Ultimele ei cuvinte către mine, pentru mine, au fost: „Nu m-ai imitat niciodată. În schimb, ai intrat adânc în sufletul tău, ai găsit-o pe Tina interioară și ai arătat-o lumii”, a dezvăluit actrița, conform The Hollywood Reporter.

„Voi păstra aceste cuvinte aproape de inimă pentru tot restul zilelor mele. Sunt onorată să o cunosc pe Tina Turner”, a mai spus actrița, care a fost nominalizată la Oscar pentru interpretarea din filmul biografic.

Tina Turner, o legendă vie a muzicii, a murit la 24 mai 2023, în reședința sa din Küsnacht, Elveția. Artista, care s-a lupta mai mulți ani cu o boală grea, avea 83 de ani.

