Angelina Jolie, cea mai îndrăzneață apariție din ultima vreme. Cum a fost surprinsă la o librărie din Los Angeles

Paparazii au surprins-o de curând la un restaurant alături de primul ei soț, Johnny Lee Miller, iar nu cu mult timp în urmă în compania cântărețului The Weeknd.

De data aceasta, Angelina Jolie a fost fotografiată la un eveniment de promovare a noii sale cărți. Se pare că actrița a depășit faza “all black” și a început să poarte și outfituri în alte culori.

Acum, Angelina a fost elegantă într-o fustă-creion albă și un pulover gri, care i-a lăsat un umar gol. Deși pare un detaliu nesemnificativ, este totuși o schimbare! Anul trecut, vedeta purta aproape numai ținute negre, lejere, care nu lăsau niciun pic de piele la vedere.

Actrița a ales această ținută pentru promovarea cărții Know Your Rights and Claim Them (”Cunoaște-ți drepturile și revendică-le”), la o librărie din Los Angeles. Cartea a fost scrisa împreună cu Geraldine Van Bueren, avocat pentru drepturile omului și are ca scop educarea copiilor în scopul de a combate nedreptățile din viața lor.

“Atâția copii sunt înconjurați de nedreptăți în întreaga lume și noi nu facem nimic ca să îi ajutăm”, spunea Angelina Jolie într-un interviu.

