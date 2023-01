Angelo Borcea, fiul lui Cristi Borcea, amorezat până peste cap de iubita sexy: “Sunt norocos să te am!”

Fiul lui Cristi Borcea și al Mihaelei Borcea a devenit tot mai activ pe conturile de socializare, acolo unde postează imagini din locațiile exclusiviste pe care le frecventează.

Din peisaj nu lipsește iubita Denisa, o tânără care impresionează cu atuurile fizice. Fata este studentă la Facultatea de Arhitectură și Urbanism din Timișoara. Cei doi sunt împreună de câțiva ani, însă și-au oficializat relația pe conturile de socializare abia anul trecut.

Angelo și Denisa au sărbători Revelionul la Dubai și au postat imagini din vacanța lor pe Instagram.

“Îți mulțumesc pentru că ai fost lângă mine în fiecare moment anul acesta! Te iubesc!”, a scris Denisa pe Instagram. La rândul său, Angelo i-a declarat dragostea printr-un mesaj: “Sunt norocos să te am! Te iubesc”.

Angelo Borcea este fiul lui Cristi Borcea din căsnicia cu Mihaela Borcea. El mai are o soră geamănă, pe Melissa. Cei doi au 19 ani și momentan sunt studenți, urmând ca după terminarea studiilor să se implice în afacerile tatălui lor.

Cristi Borcea are 9 copii cu patru femei

Cristi Borcea are nouă copii recunoscuți. Fostul acționar de la Dinamo îi are pe Patrick, Angelo și Melissa cu Mihaela Borcea, prima lui soție. Cu Alina Vidican, cea de-a doua soție, îi are pe Gloria și Alex. Cu Valentina Pelinel, actuala soție, îi are pe Rania, Indira și Milan. Borcea mai are o fiică, pe Carolyn, cu avocata Simona Voiculescu.

Fotografii: Instagram