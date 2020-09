Anna Lesko s-a antrenat să fie săteancă în Fermă...la muls vaca! Până și acolo e foarte sexy

Mai în glumă, mai în serios, înainte de a intra în Fermă, Anna s-a filmat în timp ce mulgea vaca. Evident, a făcut asta în stilul ei caracteristic, adică foarte sexy. Și cu umor.

Anna visează să fie cea mai de frunte săteancă și se bazează pentru asta pe talentele ei de gospodină, dar și pe puterea de muncă pe care o are. Își amintește cu plăcere de timpul pe care l-a petrecut în casa bunicilor și, desi mulți o asociază doar cu luxul și cu sex-appeal-ul, spune că are “antrenament” pentru viața la țară. În plus față de talentul pe care îl are la muzică și priceperea din bucătărie, Anna e o fire foarte creativă, așa că mulți se așteaptă la momente absolut savuroase care să o includă în "Ferma - orășeni vs săteni".

PE PRO TV PLUS PUTEȚI VEDEA MOMENTE SPECIALE DIN FERMA - ORĂȘENI VS SĂTENI:

FOTO: INSTAGRAM ANNA LESKO