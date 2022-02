AnnaLynne McCord și-a șocat fanii cu o poezie dedicată lui Vladimir Putin

Președintele Putin a ordonat operațiunea militară, avertizând liderii celorlalte țări că, dacă vor interveni, ”vor avea de înfruntat cele mai grave consecințe din istorie”.

După aceste vești, actrița de 34 ed ani a postat pe Twitter un video.

Într-un clip de 2 minute, aceasta recită o poezie dedicată lui Putin, din care spicuim niște citate:

the holy trinity

kendall jenner with a pepsi can

gal gadot with a john lennon cover

annalynne mccord with a random poem

only in conjunction will we find balance https://t.co/7Y1POI7DaW