Antonia, dezvăluiri îngrijorătoare. Ce a descoperit în urma unor analize medicale

Deși pare că are o viață perfectă și lipsită de griji, Antonia are, ca orice om, diverse probleme. Recent, artista a dezvăluit pentru okmagazine.ro că a făcut niște analize medicale, iar rezultatele au îngrijorat-o.

“Mă mobilizez să fiu matură şi puternică în toate deciziile relevante din viaţa mea de adult. De părinte. De curând, am făcut nişte analize şi, din cauza stresului, vârsta mea biologică este de 69 de ani. Aşa că trebuie să muncesc mult cu mine să mă echilibrez, să nu mă mai stresez, să cobor această vârstă”, a spus Antonia pentru sursa citată mai sus.

„Somnul nu îmi prea ajunge, dar m-am obişnuit să dorm şi mai puţin, mai ales de când am copiii, dar şi pentru că mereu eram pe drumuri, că am un program destul de încărcat. Cred că m-am şi obişnuit aşa. Încerc să am grijă la alimentaţie, fac sport, iau vitamine, mă odihnesc, stau în linişte atunci când prind momente de linişte. Dimineaţa alarma sună la ora 7, atunci se trezesc copiii şi îi pregătesc de şcoală şi grădiniţă”, a mai adăugat artista.

Sursă foto: Instagram