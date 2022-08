Antonia, în vacanță la Disneyland cu fiica ei, Maya. Un filmuleț cu cele două face senzație pe TikTok

Maya are aproape 12 ani și locuiește în Italia încă de când era mică, după despărțirea Antoniei de Vincenzo Castellano. Tatăl are custodia fetiței, însă Antonia o poate vizita când dorește în Italia. Maya vine rar în România, nu vorbește românește, însă Antonia se întâlnește cu ea ori de câte ori are ocazia.

De data asta, cântăreața și-a dus fiica într-o mini vacanță la Paris. Antonia a postat mai multe clipuri și imagini din scurta lor escapadă, iar pe TikTok au devenit virale cu un dans extrem de popular.

Fanii au reacționat imediat. “Păcat că nu are parte de mama ei zilnic. Pareți mai mult prietene”, “Mă bucur că o ai lângă tine, numai tu și mama ta știți cât ai suferit!”, “Ce mă bucur pentru amândouă că sunteți împreună, ai trecut prin destule”.

Evideti, cei mai mulți fani le-au făcut o mulțime de complimente și au ajuns la concluzia că Maya este copia fidelă a Antoniei. “Doamne, ce frumoasă s-a făcut!”, “Dacă era brunetă, nici nu făceam diferența!”,, “Așa mamă, așa fiică”, “Sunteți superbe!”.