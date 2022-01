Anul acesta, Ioana Ginghină are planuri de nuntă și se gândește și la un al doilea copil

Trăieşte o poveste de dragoste alături de Cristi Pitulice, bărbatul care a reuşit să o facă să se reîndrăgostească.

Pentru o emisiune de televiziune, citată de spynews, vedeta a vorbit despre nuntă:

„Nu e o surpriză. Este o prietenă de-a mea. (…) A fost drăguț că ne-au cerut să le fim nași, nu ne ceruseră oficial, eu vorbisem doar cu ea ca prietenă. (…) Va trebui să ne căsătorim și noi. Noi nu vrem neapărat o nuntă mare, vrem o petrecere acolo și gata!”, a dezvăluit Ioana Ginghină, notează spynews.ro.

„Nu am stabilit încă. Alaltăieri am aflat că o să fim nași. O să stabilim. Asta e o formalitate. De mult a fost ceerea în căsătorie și am zis că ”DA”, doar că nu ne-am grăbit să facem pasul oficial. (…) Nu știm exact când va avea loc nunta mirilor, probabil prin septembrie."

În urmă cu ceva timp, Ioana Ginghină făcea declarații chiar și despre posibilitatea apariției unui copil:

”Ar fi cel mai frumos lucru care mi s-ar putea întâmpla. Îmi doresc mult să mai am un copil. Întotdeauna mi-am dorit să am doi copii. Deci, suntem deschiși dacă e să se întâmple. Noi lucrăm la asta.”

