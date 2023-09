Apariția cu care Amal Clooney l-a hipnotizat de-a dreptul pe George Clooney, în Veneția. Actorul, fermecat de frumoasa lui soție

Amal și George Clooney au atras toate privirile la marele eveniment, în Veneția. Simplitatea și eleganța de care au dat dovadă nu au rămas neobservate, iar actorul a fost, pur și simplu, fermecat de frumoasa lui soție.

Amal Clooney, în vârstă de 45 de ani, care profesează ca avocat în drepturile omului, a primit un premiu în cadrul Premiilor DVF, în timpul Festivalului de Film de la Veneția. Apariția acesteia a fost una de senzație și a stârnit un val de reacții pozitive.

Îmbrăcată într-o rochie lungă, cu inserții de tul și de culoare deschisă, accesorizată cu bijuterii fine, care i-au pus în evidență machiajul simplu, Amal a fost în centrul atenției, iar soțul ei nu și-a putut lua ochii de la ea.

Alături de Amal Clooney, au mai primit premii încă patru reprezentante ale sexului frumos, la Sala degli Arazzi, a Fundației Giorgio Cini.

Amal și George Clooney sunt împreună de aproximativ zece ani și sunt văzuți ca formând unul dintre cele mai stabile cupluri de peste ocean. George Clooney avea reputație de burlac înainte să o cunoască pe Amal, dar, după ce au început o relație, actorul a luat în considerare ideea de a se așeza la casa lui.

Cei doi s-au cunoscut prin intermediul unui prieten comun, chiar la reședința lui George Clooney, pe Lacul Como, Italia. Aceștia au petrecut întreaga noapte vorbind și a primit, din partea ei, adresa sa de E-mail.

„Cel mai amuzant lucru a fost că mama și tata erau în vizită, așa că, părinții mei erau acolo. Am vorbit, am stat treji toată noaptea și am luat adresa ei de e-mail, pentru că voia să-mi trimită niște poze cu părinții mei. Așa că, am început să ne scriem. Nu știam dacă voia să iasă cu mine. Credeam că suntem doar prieteni”, a mărturisit George Clooney, în urmă cu ceva vreme.

