Apartamentul lui Tzancă Uraganu a fost spart! Ce i-au furat hoții

Potrivit unui live pe care l-a făcut în mediul online, Tzancă Uraganu a dezvăluit că locuința i-a fost spartă pe 25 septembrie și că oamenii legii au ajuns deja la fața locului. Mai mult decât atât, manelistul a afirmat că nu i s-au furat bani, ci doar câteva bunuri.

„Sunt foarte agitat din cauza unor oameni care, de sărăcie și de foame, nu mai știu ce să mai facă. Nu mai știu cui să-i dea în cap, cum să tâlhărească și ajung la astfel de gesturi. Băi, hoților care ați spart un apartament la Pipera, vă spun că sunteți niște hoți foarte proști. Pentru că nu ați găsit nici banii, pentru că toți banii pe care îi am eu, îi am pe telefon, pe card... la vedere. Eu, toți banii pe care îi iau... sunt pe telefon. O să vă depistez. Sunteți niște hoți foarte proști, nu aveți experiență deloc. Sunteți supravegheați, peste tot sunt camere de filmat. Ni s-a spart casa, în Pipera. Suntem aici cu poliția, dar vă garantez și vă jur că o să fiți prinși și o să aveți zile negre. Ați crezut că ați intrat la Tzancă și, gata, vă îmbogățiți. Ați fost niște fraieri, niște fomiști și mai mult ați făcut deranj aici. Vă jur că n-o să mă las de capul vostru și o să plătiți cu zilele voastre, cu vârf și îndesat. Vă garantez că n-o să scăpați niciodată în viața voastră. Săraci care nu mai știți ce să faceți și căutați să spargeți casele la oameni. Ați luat ceva, dar pentru mine nu contează. Pentru gestul ăsta al vostru, o să plătiți scump, vă garantez, vă spun din toată inima. Sunt și eu puțin nervos acum. O să fiți depistați, deja avem câteva nume. O să regretați și ziua în care v-ați născut... Din asta trăiți, spargeți case. Toți banii pe care îi am eu, sunt aici, pe telefon, la vedere. Eu plătesc taxe, plătesc impozite, plătesc la stat... Credeți că îngrop banii? Ce voiați să găsiți? O să vedeți voi...”, a spus Tzancă Uraganu.

Potrivit tabloidelor, cântărețul a spus că oferă recompensă celor care îl ajută să îi găsească mai repede pe hoți: „Cine mă ajută să descopăr hoții va primi 10.000 de euro recompensă! Țin să anunț că au fost patru persoane”.

Vezi și: Wine Trips România S3E3 | Vin, soare si muzica frumoasa alaturi de Nicolae Botgros la Crama Asconi