Are 48 de ani, dar puștoaice de 18 visează la el. Pedro Pascal, imagini incendiare în revista Esquire

După 20 de ani de cariera în care s-a chinuit să dea lovitura la Hollywood, Pedro Pascal se bucură, în sfârșit, de momentul lui de glorie. „Moment” însă e prea puțin spus – „Este lumea lui Pedro Pascal”, scrie revista Esquire, care l-a pus pe actor pe coperta sa, în numărul din aprilie. A devenit cunoscut după rolurile din "Game of Thrones" și "Narcos", însă de abia „Mandalorian” și „The Last of Us” i-au adus faima mondială și l-au transformat într-un adevărat superstar.