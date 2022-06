Are aceeași vârstă ca Jennifer Lopez și nu arată cu nimic mai prejos. Dana Săvuică, superbă în costum de baie

De aceeași vârstă cu Jennifer Lopez, românca nu arată cu nimic mai prejos. Dana Săvuică i-a încântat pe fanii ei de pe Instagram cu imagini sexy, din Maldive. Vedeta a făcut parada costumelor de baie și a primit sute de complimente de la admiratori.

“Deșteaptă foc! Frumoasă maxim! În pozele astea ai 30 de ani!”, “Perfecțiune”, “Superbă puțin spus”, - i-au transmis admiratorii.

Spre încântarea lor, Dana a postat un clip în care apare dansând în costum de baie, într-o barcă :)

De curând, Dana Săvuică le-a împărtășit fanilor, în emisiunea “Vorbește lumea”, experiența ei cu menopauza.

“Menopauza ține de fiecare femeie în parte. Reacțiile sunt diferite, simptomele sunt diferite și mai ales reacțiile psihice. Într-adevăr e un șoc atunci când apare menopauza, dar noi suntem atât de concentrate la ceea ce se întâmplă în viața noastră de zi cu zi, încât nu simțim simptomele de perimenopauză. Atenție, menopauza are două faze: perimenopauza și postmenopauza. La perimenopauză avem acele simptome care se instalează încet-încet și apar și cu doi ani înaintea menopauzei. (...)

Din păcate, studiile arată că menopauza se instalează de timpuriu acum. Dacă atunci când eram eu adolescentă se vorbea de menopauză la femeia aceea trecută de 50, 60 de ani, acum există femei care și la 40 de ani pot intra la menopauză. Este și o chestie genetică, dar ține și de factori externi precum: starea psihică, emoțională, oboseală, stres etc. De exemplu, eu am simțit prima dată schimbarea texturii pielii mele. La 47 de ani, am început să am primele simptome”, a povestit vedeta.