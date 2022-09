Are aproape 100 kg, dar nu se sfiește să poarte haine super sexy. Ashley Graham, apariție dezinhibată

Ashley Graham este una dintre vedetele preferate ale paparazzilor. Modelul plus size are o garderobă super sexy și nici nu pare deranjată când este fotografiată în public. În cele mai noi imagini surprinse de paparazzi, modelul poartă cu încredere maximă un costum transparent cu model animal print.

Sursa foto: PROFIMEDIA

Vedeta este la fel de îndrăzneață și pe covorul roșu: la cea mai recentă apariție, a purtat un outfit provocator.

Ashley Graham, în depresie post natală după ce a născut gemeni

La 34 de ani, Ashley Graham este cel mai apreciat model plus size al momentului. Iar faptul că a trecut prin două nașteri, alăptează gemeni în tandem și își arată corpul fără filtre pe Instagram o face și mai populară printre fane.

În ianuarie, Ashley Graham, care era deja mama unui băiețel, a mai adus pe lume încă doi, gemeni. Chiar dacă este model plus size și și-a acceptat formele voluptoase, modelul a avut totuși un șoc când și-a văzut corpul după nașterea gemenilor. Ashley a dezvăluit că burta i s-a umplut de vergeturi, iar acest lucru a demoralizat-o.

“După naștere, a trebuit să învăț să îmi iubesc din nou corpul. Înainte eram un sex symbol, acum sunt o mașină de făcut copii plină de vergeturi”, a spus vedeta.

Ashley și-a învins temerile și a postat o imagine cu burta să cu vergeturi pe rețelele de socializare. Apoi și-a găsit liniștea. “După ce am postat acea imagine, am reușit să găsesc din nou pacea - cu mine și cu corpul meu. Nașterea a fost incredibilă, însă experiență de după a fost copleșitoare. Multă vreme nici nu am putut să merg ca lumea, dar să mai fac și sport… Tremuram, nu mă regăseam…Plănuisem să mă întorc la munca după 8 săptămâni, dar eram un dezastru. Când mă uitam în oglindă, încă păream însărcinată”, a spus Ashley.