Are numai 26 de ani, dar deja și-a făcut un lifting facial. Ireland, fiica lui Alec Baldwin, și-a uimit fanii cu decizia ei

Fiica lui Alec Baldwin și a lui Kim Basinger și-a uimit fanii cu decizia de a-și face un “facetite”, un fel de facelift minim invaziv. La numai 26 de ani, admiratorii vedetei au considerat că aceasta nu are nevoie de așa ceva. Ireland a postat pe Instagram imagini în care apare bandajată, alături de verișoara ei, Alaia, sora lui Hailey Bieber. Ireland le-a spus fanilor că și-a făcut un “mini facelift”.

Astfel, vedeta a apelat la o metodă care se bazează pe lipoliza asistată prin radiofrecvență, care distruge permanent celulele adipoase și tonifiază simultan pielea feței și a gâtului.

În plus, specialiștii spun că facetite poate oferi rezultate asemănătoare unui mini lifting facial, însă fără cicatricile aferente procedurii, cu costuri mai mici și recuperare rapidă.

Se efectuează sub anestezie locală sau sedare ușoară, iar recuperarea se face între 2 și 5 zile.

Ireland Baldwin a dezvăluit că primește multe jigniri pe rețelele de socializare.

“Mi-am petrecut prea mulți ani din viață infomentându-mă, măsurandu-mă și cântărindu-mă, scuipând mâncarea în geantă și distrugându-mi corpul, pentru că un troll mi-a zis că nu sunt la fel de suplă și frumoasă ca mama”, a spus Ireland.

“Normal, am insecurități. Cred că mulți credeți că am buzele mărite, silicoane și botox. Desi nu e nimic în neregula cu asta, să știți că nu am. Tot ce trebuia să faceți era să întrebați”, a mai spus vedeta.