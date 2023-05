Are o siluetă de invidiat, dar este dată afară din restaurante! Mămica sexy pe care oamenii o judecă în fiecare zi

Becky Hold are 35 de ani și este din Marea Britanie, iar atunci când merge în vacanțe se pregătește să fie judecată aspru de oameni. De ce? Pentru că „arată de parcă ar face parte dintr-o grupare mafiotă”. Tânăra a povestit, într-un interviu acordat publicației The Sun, că i s-a întâmplat de nenumărate ori să fie pur și simplu dată afară din restarante pe motiv că este tatuată din cap până în picioare. ( Vezi în galeria de mai jos cum arată Becky în costum de baie)

„Am constatat cu stupoare că nu sunt binevenită atunci când plec în alte țări. Am fost recent în Turcia, iar eu și prietenul meu am mers la un bar. Amândoi avem tatuaje pe față. Locul respectiv era gol, dar ni s-a spus că nu avem voie să intrăm pentru că e plin. Am fost în Texas și New York și am pățit la fel. Oamenii cred că suntem mafioți, ni se întâmplă des asta”, a spus Becky.

Cunoscută ca fiind cea mai tatuată femeie din Marea Britanie, Becky pare afectată de mentalitatea anumitor persoane, care nu înțeleg arta tatuajelor. Familia și prietenii ei nu o judecă, ba chiar îi iubesc tatuajele, la fel ca cei care o urmăresc în mediul online. Există și „cârcotași”, spune ea, care o critică dur și îi spun că s-a dus mult prea departe cu însemnările pe corp și că ar trebui să se oprească.

„E corpul meu. E viața mea, așa că fac ce vreau! Eu am luat aceste decizii și am făcut aceste alegeri. Nu mă interesează dacă alții nu au tatuaje, așa că de ce îi deranjează pe mulți că eu am? E treaba mea!”, a spus tântăra din marea Britanie pentru sursa menționată mai sus.

