Așa sexy n-ai văzut-o niciodată! Lavinia Pîrva, apariție neașteptată pe rețelele de socializare, fără lenjerie intimă 

Lavinia va împlini 39 de ani în toamnă și este mămică unui băiețel în vârstă de 4 anișori. Deși a acumulat kilograme bune în sarcină, artista a reușit să revină în timp record la formele care au consacrat-o. Bruneta a declarat că după nașterea băiețelului ei a dat jos peste 25 de kilograme.

Mândră de silueta ei, Lavinia Pîrva adoră să posteze fotografii în ținute sexy sau în costum de baie.

Ultima postare i-a lăsat însă fără cuvinte pe admiratorii brunetei. Artista a renunțat la inhibiții și s-a lăsat fotografiată fără lenjerie intimă.

Cântăreața apare într-o ținută albă, cu decupaje îndrăznețe și fără… lenjerie intimă. Fanii i-au trimis mii de inimioare și i-au făcut complimente pentru felul în care arată.

Lavinia Pîrva se împarte între viața de familie și carieră. Pe lângă muzică, bruneta este și antreprenoare și are propria colecție de haine.

Cum se menține în formă Lavinia Pîrva

Ca să arate așa, Lavinia merge la sala de sport și are grijă ca după ora 18.00 să nu mai mănânce.

„Îmi place să am grijă de corpul meu, iar pentru asta fac sport și sunt atentă la ce mănânc. Da, merg și la sală aproape zilnic. Am ținut și un regim alimentar atunci când am simțit că este cazul, dar în general sunt atentă la alimentație și încerc să nu mănânc după ora 18.00. Pentru a arăta bine pot să vă zic doar că trebuie să avem o gândire pozitivă, răbdare și multa iubire", a declarat Lavinia pentru Click!.

Fotografii: Instagram