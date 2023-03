Așa tată, așa fiu! Băiatul lui Colin Farrell este copia fidelă a actorului

Irlandezul în vârstă de 46 de ani a făcut un rol memorabil în filmul The Banshees of Inisherin.

Cu această ocazie specială, Colin Farrell a pășit pe covorul de culoarea „șampaniei” alături de fiul său, Henry Tadeusz.

Puștiul de 13 ani este copia fidelă a actorului, iar imaginile cu cei doi de la eveniment s-au viralizat rapid și au topit inimile internauților.

Adolescentul s-a asortat cu tatăl său și s-a îmbrăcat la patru ace. Carismatic și cu un zâmbet la fel de cuceritor ca al tatălui său, Henry a făcut față cu brio blițurilor. În sală, băiatul a stat alături de tatăl său în primele rânduri și s-a amuzat copios în momentul în care Colin Farrell a fost luat la întrebări de gazda show-ului, prezentatorul Jimmy Kimmel.

Mama lui Henry Tadeusz este Alicja Bachleda-Curus (39 de ani), o actriță poloneză cu care Colin Farrell a avut o relație de doi ani. Cei doi s-au cunoscut pe platoul de filmare a peliculei “Ondine” și s-au despărțit în 2010.

Starul hollywoodian mai are un fiu din relația cu modelul Kim Bordenave. James are 19 ani și suferă de o afecțiune rară, cunoscută sub numele de boala lui Angelman.

Fotografii: Getty Images