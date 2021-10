Astăzi sunt prietene, dar în trecut se certau des! Fiica Madonnei, despre relația tensionată avută cu artista: "Este obsedată de control"

Lourdes are 25 de ani și este pasionată de modă și actorie. Fiica Madonnei a povestit recent, într-un interviu acordat unei publicații din Statele Unite ale Americii, despre legătura pe care o are cu celebra ei mamă.

În mod suprinzător, Lourdes nu a fost un copil răsfățat, iar artista a învățat-o, încă de când era micuță, că trebuie să muncească pentru tot ceea ce are, nu să primească gratuit, doar pentru că a avut norocul să se nască într-o familie bogată.

"Mama este obsedată de control și mi-a controlat întreaga viață. Am vrut să fiu complet independentă de ea imediat ce am terminat liceul. Nu am primit niciodată bani de buznar din partea ei, deși am crescut într-o familie privilegiată. Cred că mama nu și-a dorit să fiu doar un alt copil răsfățat. Mereu a insistat să mă gândesc bine dacă vreau să fiu cunoscută doar pentru aspectul meu fizic. Din punct de vedere financiar, modellingul este o decizie bună, însă mă implic și în realizarea campaniilor de promovare, nu doar în partea de modelling propriu-zis", a povestit Lourdes.

Tânăra a lăudat puterea de muncă a mamei sale și, suține că deși a moștenit dorința excesivă de control, nu poate spune același lucru și despre puterea de concentrare și perseverență.

