Astrologul britanic care a prezis pandemia din 2020 spune acum și când se va termina

Aceasta a fost invitată recent la emisiunea Monday’s This Morning, în care a explicat faptul că a ”văzut” virusul de două ori în 2019.

Jessica spune că poate citi viitorul într-un bol cu apă, dar și în vise și interpretând poziția astrelor. „De fapt, am văzut virusul de două ori. Apoi am văzut un rând de cifre, care semănau foarte bine cu o dată anume, posibil data la care a debutat Covid, erau mai mulți de unu, zero și doi. Asta s-a întâmplat în 2019, așa că am publicat pe site-ul meu pentru că îmi place să-mi țin la curent cititorii cu ceea ce se întâmplă înainte de a se întâmpla”.

Jessica pretinde că știe când se va termina pandemia





”Apoi, am avut a doua viziune a virusului, de data asta în martie 2020”.

Întrebată cât va mai trece până ne vom întoarce la viața normală de dinainte de pandemia, Jessica Adams a răspuns: ”Depinde mult de ceea ce se va întâmpla anul următor, dar s-ar putea să fim capabili să-l eliminăm, să avem zero cazuri pentru 28 de zile, așa cum s-a întâmplat în Australia”, a adăugat ea.

