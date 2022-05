"Au dat afară pe cine n-a mers de la început cu primul tren!" Cine spune asta despre plecarea lui Mari Fica?

"Se apropie finalul, toată lumea vrea să câștige, toată lumea vrea să dea pe ăla are crede el că e mai bun, acum se formează animozitățile cele mai mari și deși domnul Dan a zis înainte că toți sunt pregătiți, acum e cel mai greu, ultimele săptămâni sunt cele mai grele.(...) Acum o să vedem tot felul de certuri. (...) Oricum, cine vine acum pe final e carne de tun. Poți să și reziști, depinde de tine. Asta e, au dat afară pe cine n-a mers de la început cu primul tren. "

La rândul său, Zanni spune că "Mari Fica era în banca ei și era foarte bună."

Mari Fica a fost eliminată de la „Survivor România”, după ce echipa Tigrilor a pierdut jocul de imunitate. La final, a ținut un discurs emoționant:

„Știam că o să vină și momentul acesta. Sunt extrem de recunoscătoare pentru ce s-a întâmplat aici. Sunt mult mai puternică decât am venit, chiar am evoluat. Am învățat lecții de la fiecare în parte, lecții multe și frumoase. Mulțumesc pentru tot! Plec acasă și plec la pacienții mei care știu că mă așteaptă."