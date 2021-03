Augustin Viziru trece prin momente dificile: “Am internat-o pe mama pentru că are COVID”

Într-un interviu acordat pentru un post de televiziune, Augustin Viziru a dezvăluit că mama sa nu are o stare prea bună de sănătate, în urma infectării cu virusul SARS-CoV-2. Astfel, femeia este internată la spital Matei Balș. „Nu am o stare tocmai bună, am internat-o ieri pe mama pentru că are COVID. Nu se simte prea bine. (...) Sincer, îmi era frică de spital, am dus-o la Matei Balș cu Salvarea și totul este bine. Este sub control, conectată la un aparat cu oxigen. Eu sunt mai mămos de fel, de când a plecat tata, care era ALFA suprem, am rămas eu”, a spus actorul, potrivit click.ro.

Fostul concurent de la Ferma. Orășeni versus săteni a mai declarat că și el a avut coronavirus: „Am avut și eu în decembrie anul trecut, sunt în regulă acum, nu am avut mari probleme.”

Augustin Viziru are o legătură foarte puternică cu mama lui, mai ales de când tatăl lui a decedat, iar fratele lui, Lucian Viziru, s-a mutat împreună cu familia în Germania. Deși era cunoscut pentru faptul că nicio femeie nu-l poate stăpâni, Augustin și-a găsit în sfârșit jumătatea și împreună au o fetiță minunată.

