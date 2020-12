Bat clopotele de nuntă! Când se mărită Gwen Stefani cu Blake Shelton

Chiar dacă nu se știe încă data exactă, o sursă apropiată cuplului a făcut câteva dezvăluiri despre marele eveniment. Potrivit sursei, cântărețul a construit o capelă chiar pe terenul fermei sale din Oklahoma.

“Blake a construit o capelă pe terenul fermei sale din Oklahoma. Chiar el a lucrat la construcție, dar a avut și ajutor. Este un tribut adus iubirii lor. În această capelă își vor uni destinele la anul”, a declarat sursa pentru US Weekly Magazine.

Cântărețul a cucerit-o definitiv pe Gwen, mai ales că acesta are o relație extrem de apropiată cu cei trei copii ai artistei. Înainte de a o cere de nevastă, Blake le-a cerut permisiunea fiilor lui Gwen, lucru care a lăsat-o pe artistă fără cuvinte.

“Este un partener uimitor și un tată grozav pentru băieți. Gwen este extaziată. Cererea în căsătorie a luat-o prin surprindere”, a mai spus sursa. Gwen are trei băieți: Kingston (14 ani), Zuma (12 ani) și Apollo (6 ani) din căsnicia cu Gavin Rossdale.

Gwen Stefani, cerut-o de nevastă cu un diamant uriaș

Blake a fost atent la toate detaliile. Cântărețul i-a cumpărat iubitei sale un inel de logodnă făcut pe comandă chiar la bijutierul preferat al artistei. Potrivit Daily Mail, inelul din platină ar avea un diamant de 6-9 carate și valoarează în jur de 500.000 $.

Cererea în căsătorie a avut loc la sfârșitul lunii octombrie în casa lor din Oklahoma, acolo unde cei doi s-au izolat pe perioada pandemiei de coronavirus. Aceștia au împărtășit vestea fericită și cu milioanele de fani de pe conturile lor de Instagram. „Gwen, mulţumesc pentru că mi-ai salvat anul 2020... şi restul vieţii. Te iubesc. Am auzit un DA!”, a scris Blake Shelton, în fotografia în care se sărută cu artista, iar aceasta își etala mândră inelul cu diamant.

Cei doi artiști formează un cuplu din 2015 și s-au cunoscut pe platourile emisiunii “The Voice”, unde amândoi au rol de jurați. Pe atunci erau implicați în alte relații, Gwen fiind căsătorită cu muzicianul Gavin Rossdale, iar Shelton era însurat cu Miranda Lambert. Blake a anunțat că divorțează de soția sa, cu doar două săptămâni înainte ca Gwen Stefani să-și facă publică propria intenție de separare.

Blake Shelton, numit “cel mai sexy bărbat în viață” în 2017

Blake Shelton nu este doar un tip extrem de talentat, ci și foarte chipeș. Revista People i-a acordat în 2017 titlul de “cel mai sexy bărbat în viață”. Potrivit editorilor revistei, artistul are “sex appeal, un simț al umorului ascuțit și o voce de înger”. Distincția l-a luat prin surprindere pe Blake Shelton, care a mărturisit că a acceptat titlul la insistențele iubitei sale. „Cred că aţi rămas fără opţiuni şi aţi spus: Wow! Uite pe cineva care este oarecum simetric. Am fost urât toată viaţa. Dacă pot fi sexy pentru un an, accept!“, a glumit Shelton.

