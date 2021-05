Bear Grylls, interviu exclusiv! Cine e gigantul pe umerii căruia s-a format expertul în supraviețuire

Expertul în supraviețuire a devenit omul Bear Grylls și și-a dat voie să fie sincer, vulnerabil și chiar emoționat pe alocuri, când a venit vorba de tatăl său, pe care l-a pierdut Mai precis, când a fost întrebat care a fost gigantul pe umerii căruia a crescut, a răspuns:

"Wow, ce întrebare frumoasă! (se emoționează n.r) Mulți giganți! Cred însă că tatăl meu, care s-a dus, a fost în mod clar unul dintre ACEI giganți, a fost militar în Marină, a iubit escalada pe munte, viața petrecută în aer liber, marea. M-a familiarizat cu aceste lucruri când creșteam și, din nefericire, a murit când încă eram destul de tânăr. Mă uit în spate acum și realizez că el mi-a zis lucrurile care chiar contează. Nu e despre a încerca să fii mereu cel mai bun, nu e despre a cuceri ceva, e mereu despre a avea curajul să mergi după lucrurile pe care chiar ți le dorești în viață și despre a valoriza prieteniile mai mult decât lucrurile. E despre a știi să te descurci cu eșecul și despre a cunoaște puterea rezilienței.

El a trăit după aceste principii. Eu cred că el a fost un gigant, cred că mulți dintre operatorii noștri din show sunt giganți, sunt acei eroi care muncesc incredibil de mult, poartă, și la propriu și la figurat, greutăți mari. Și nu au parte de nicio glorie, în afară de mulțumirea unei munci bine făcute. Și ei sunt giganți în viața mea. Familia mea mai e formată din giganți și m-au ajutat prin atât de multe lucruri. Și toți membrii echipei mele."

Bear Grylls a vorbit și despre al doilea sezon de pe National Geographic din VEDETE ÎN SĂLBĂTICIE CU BEAR GRYLLS, difuzat pe National Geographic România începând cu 12 mai, de la ora 20:00.

"Avem noroc cu acest show. Nu a fost greu să convingem vedetele să vină cu noi în condiții extreme, vedete de la Hollywood chiar ne caută și îi selectăm –între șase și zece pe an. Noi livrăm ceva ce banii nu pot aduce, ei nu sunt acolo pentru bani, nu sunt acolo pentru faimă, sunt acolo pentru experiență. În plus, aceste vedete devin vulnerabile, își asumă acest lucru și sunt complet sincere. E vorba de oameni care ajung la un moment al vieții lor în care sunt pregătiți să își impartă povestea cu alții.

Temperaturile extreme sunt mereu dure, am filmat vara în deșert și iarna în vârful munților. Toate acestea aduc provocări, iar noi, ca echipă, le anticipăm cât putem. Trebuie să respecți sălbăticia, la fel cum trebuie să respecți limitele unor oameni care nu s-au mai confruntat cu așa ceva. Am avut un invitat de peste 70 de ani, expus la condiții extreme – l-am dus în deșert. A fost afectat serios de căldură, a trebuit să luăm măsuri, dar ne-am adaptat și am făcut față. Oricum, mediile care ridică provocări, merită respect."

În fiecare miercuri, din 12 mai, de la ora 20:00, o nouă vedetă va părăsi luxul de acasă pentru a se aventura în unele dintre cele mai periculoase habitate ale lumii, pentru a-și înfrunta teama, a-și testa limitele și, uneori, a se iniția în delicatesele nu tocmai gustoase ale naturii. Alături de invitații săi din acest sezon, Grylls pornește într-o călătorie prin întreaga lume, din deșerturile din Utah la Munții Dolomiți din Italia până la Munții Sierra Nevada din California pentru o nouă serie de aventuri epice, radicale.

