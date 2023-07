Bebe Rexha, criticată de iubit pentru că s-a îngrășat. Cântăreața a făcut publică o conversație supărătoare între ea și partener

Nu este un secret faptul că Bebe Rexha a acumulat niște kilograme în plus în ultimul timp. Acest fapt este o consecință a afecțiunii de ovare polichistice cu care se confruntă. Și dacă remarcile supărătoare ale fanilor nu erau de-ajuns, care nu ezită să scoată în evidenta silueta sa, acum și iubitul ei, Keyan Safyari, a avut ceva de spus în legătură cu asta.

Bărbatul este nemulțumit de kilogramele în plus acumulate de Bebe Rexha și a ținut să-i atragă atenția cu privire la acest lucru. O conversație dintre ei, publicata de cântăreață pe Instagram, a arat ce părere are bărbatul despre cele 15 kilograme acumulate de artistă.

„Nu am spus niciodată că nu ești frumoasă sau că nu te iubesc. Am spus că mereu voi fi sincer cu tine, iar atunci când fața ta a suferit câteva modificări, am simțit nevoia să-ți spun. Am făcut asta pentru că îmi pasă de tine. Voiai să te mint?

Te-ai îngrășat 15 kilograme, era normal că această schimbare să se vădă și la nivelul feței. Voiai să mă prefac că nu văd asta și că totul este ok cu tine? Pe bune, eu m-am îngrășat un kilogram și a ținut să-mi spui asta. Dar nu înseamnă că nu mă iubești. Dacă nu ești fericită cu mine, cu tine sau cu noi și nu vezi un viitor împreună, atunci este ok”, a fost o parte din mesajul lui Keyan.

Deși Keyan Sayfari susține că îi spune acele lucruri din iubire, cu siguranță Bebe Rexha s-a simțit jignită de remarcile sale, mai ales că a declarat în trecut că este sătulă de subiectul ce privește greutatea sa. În cadrul unei discuții avute cu Jennifer Hudson, aceasta a explicat de ce refuza să citească comentariile internauților:

„A apărut un videoclip cu mine și am zis să citesc comentariile. Nu trebuia să o fac. Prima regulă pentru un artist este să nu citească comentariile! Am văzut mai multe persoane care îmi spuneau că m-am îngrășat. Faptul că suntem mereu în fața publicului, tinde să fim supuși unei analize mult mai riguroase.

Da, eram mai slabă, m-am îngrășat, dar îmi asum asta. Nu știi povestea din spate, nu știi prin ce trece persoana respectivă. Mi se pare ciudat că în 2023 să mai vorbim despre greutate și kilograme în plus”, a spus Bebe.

Sursă: Getty

