Bebe Rexha s-a despărțit de iubit după 3 ani de relație, după ce i-a reproșat că e grasă. Artista a izbucnit în plâns pe scenă

Bebe Rexha a confirmat astfel că s-a despărțit, după 3 ani de relație, de iubitul ei Keyan Safyarion. De curând, aceasta a făcut public un mesaj în care Safyarion îi spune că i s-a schimbat fizionomia din cauza că s-a îngrășat și că nu poate ignora acest lucru. În aproape un an de zile, Bebe Rexha a pus în jur de 15 kg, din cauza unor probleme de sănătate.

“Tocmai am trecut printr-o despărțire, așa că s-ar putea să fiu un pic emotivă și am nevoie de ajutorul vostru”, le-a spus artista fanilor ei prezenți la concert pe O2 Arena, în Londra.

De curând, Bebe Rexha a postat un mesaj pe rețelele de socializare, care pare a fi de la fostul ei iubit, deși aceasta nu îi spune numele.

“Hei. Nu am spus niciodată că nu eșți frumoasă și nu am spus niciodată că nu te iubesc. De fapt, am spus cât de frumoasă ești și cât de mult te iubesc. Dar mereu am spus că voi fi sincer cu tine, iar chipul tău a suferit schimbări și ți-am spus-o...Te-ai îngrășat 15 kg, ți s-a schimbat fizionomia... Ar trebui să mă prefac că nu s-a întâmplat și că e în regulă?”, i-a scris bărbatul.

Din text nu reiese că Safyari ar fi inițiat despărțirea. “Dacă încerci să găsești motive de despărțire, atunci are sens. Doar că ăsta nu este adevăratul motiv. Dacă ești nefericită cu mine/cu tine/cu viața și nu vezi un viitor cu noi împreună … e ok și ăsta e motivul! Știi că eu te-am văzut întotdeauna frumoasă și te-am iubit”, i-a scris Keyan Safyarion.