Becky G, atracția serii la People’s Choice Awards într-o rochie Roberto Cavalli

Cu siguranță ai ascultat piesa ei, “Sin Pijamas”, care are aproape 2 miliarde de vizualizări pe Youtube. Becky G are colaborări cu Maluma, Pitbull și, cea mai recentă, cu Christina Aguilera. Pe 6 decembrie, artista a lansat un cover după celebra piesă Bella Ciao, care a revenit în trend datorită serialului Casa de Papel.

Cântăreața în vârstă de 24 de ani a făcut furori la cel mai recent eveniment monden. Becky G a fost atracția serii la People’s Choice Awards, într-o rochie care i-a făcut până și pe paparazzi să roșească. Cântăreața a urcat pe scenă în cea mai sexy ținută posibilă pentru a-i înmână premiul “Music Icon” Christinei Aguilera.

Becky G a mărturisit că nu aceasta a fost prima ei alegere vestimentară pentru eveniment, însă ținuta inițială nu a mai ajuns la ea, din cauza unor probleme la vamă.

“Galben este culoarea mea preferată, așa că rochia asta chiar mi-a ajuns la suflet când am probat-o cu o seara înainte, după un zbor obositor. Am văzut ceva galban și am ales imediat… voiam să fiu sexy, voiam ceva distractiv”, a spus Becky G.

Sursa foto: Getty Images, Profimedia